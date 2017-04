4 femmes devenues épouse d’un seul homme

Ce 29 mars 2017, Cheikh Thiam a été condamné pour 18 mois de prison fermes pour avoir épousé 4 femmes en 6 mois ! Un évènement des plus insolites, voilà qu’un homme escroque quatre femmes en même temps et les promettent amour et fidélité.

La première victime est une jeune coiffeuse âgée de 24 ans, Coumba Faye. Elle rencontra Khadim ou Cheikh Thiam et l’épousa en août 2016. Sans se douter du double jeu de son mari, la jeune femme lui obéit au doigt et à l’œil. Elle acceptait alors de ne lui faire que de délicieux plats de fruits de mer et de poisson. En seulement deux mois, le farceur a mis fin à sa première vie conjugale.

Il fit ensuite la connaissance d’une autre coiffeuse : Ramatoulay Barry. D’ailleurs, le père de la petite dame officialise leur noce le 30 octobre 2016. Après la surprise de ne voir aucun membre de sa famille assister à l’évènement, Cheikh Thiam déclare à son beau-père que sa première femme était morte en couche. Puis trois jours après la cérémonie, il met fin à son union conjugale, à la recherche d’un autre « âme sœur ».

La troisième femme se figure être une femme divorcée, avec des enfants aux USA : Awa Touré accepte Khadim comme époux le 29 janvier 2017. Cette dernière verra s’accomplir ses vœux pour quelques semaines seulement.

En effet, Cheikh Thiam part à la recherche d’une quatrième épouse. Toutefois, sa belle-mère l’a cette fois-ci démasqué. Effectivement, la dame voyait clair dans le jeu de son beau-fils et ne manqua pas d’élaborer un plan pour le faire arrêter. Voilà que le charlatan se retrouve jugé par le Tribunal régional de Fatick et présente ses excuses à ces 4 épouses.