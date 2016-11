Abonnement internet, c’est déjà les soldes

Si la guerre entre les quatre géants du fournisseur d’accès internet fait rage à l’année, la période de fin d’année est toujours l’occasion d’une bataille plus acharnée encore. Cette année ne fait pas exception et les offres promotionnelles se multiplient et se prolongent, pour le plus grand bonheur des abonnés.

SFR

L’abonnement Red by SFR joue les prolongations et, ADSL ou Fibre, vous pouvez en bénéficier pour 9,99€ par mois au lieu de 19,99€. La réduction dure un an pour l’abonnement à la fibre (à condition d’être éligible), contre 6 mois pour l’offre ADSL. Cette offre est valable jusqu’au 10 janvier 2017. Il vous reste donc un mois et demi pour vous décider. Le forfait Red by SFR comprend les appels illimités vers les fixes en France et à l’international (sur une centaine de pays) et le débit internet Fibre de 100 Mb/s ou ADSL de 20 Mb/s. Le reste est en option et ce sera à vous de composer votre bouquet internet. Pour ce prix, SFR vous raccorde gratuitement et ne facture aucun frais sur la location de la box internet. Si vous devez résilier votre abonnement en cours pour en bénéficier, SFR contribue aux frais à hauteur d’une centaine d’euros.

Free

Free, depuis hier soir, propose la Freebox Crystal en vente privée pour 1,99 euros par mois au lieu de 31,98 euros. Un prix qui défie toute concurrence mais il faut être réactif (ou matinal), car la vente privée se termine le 22 novembre à 6h du matin. Avec cette box internet et l’abonnement, vous avez le haut débit en ADSL2+, les appels illimités vers les fixes en France et plus de 100 destinations internationales, la télévision, l’enregistreur numérique et encore quelques options bien pratiques. Pour en bénéficier, il faut toutefois être en zone dégroupée, avoir une ligne de téléphone (active ou non), être éligible au service TV, ne pas avoir été client Free ou Alice au cours du dernier mois et s’abonner pour une durée minimum d’un an.

Orange

Orange prolonge également sa promotion sur les abonnements Fibre jusqu’au 10 janvier 2017, avec un forfait qui démarre à 19,99€ par mois pour Internet en Très Haut Débit 100 Mb/s, la TV et les appels illimités sur les fixes en France et vers l’international pour les fixes de 110 destinations, ainsi que les mobiles des USA et Canada. Plus le forfait est complet, plus le coût mensuel de l’abonnement grimpe. L’économie possible est tout de même conséquente, puisque, en temps normal, le forfait est proposé à 38,99 euros/mois plus 3€/mois pour la location de la box internet.

Bouygues

La Bbox Miami de Bouygues Télécom est disponible à 14,99€ par mois pendant encore deux jours, la promotion se terminant le 20 novembre. Le forfait n’inclut toutefois pas la location de la box internet et un supplément de 3€ vous sera demandé. Il propose un débit de 1 Gb/s en Fibre sous réserve d’éligibilité (sinon, le débit sera de 20 à 70 Mb/s en ADSL/VDSL), les appels illimités en France et vers l’international pour les mobiles des DOM, USA, Chine et autres pays et vers les fixes de 110 pays, ainsi que la télévision.