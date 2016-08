S’amuser et améliorer la qualité de ses photos

De nos jours, les photos sont l’affaire de tous. Qui n’utilise pas son smartphone pour prendre des clichés ? C’est pourquoi nous souhaitons vous présenter quelques conseils pour les améliorer et vous amuser avec !

Modifier ses photos, une activité amusante

Quand on s’ennuie, on a tendance à allumer la télévision, mais il existe pourtant tout un tas d’activités auxquelles on peut prendre part au lieu de rester assis à ne rien faire. Nous allons vous parler aujourd’hui des possibilités qu’offrent les logiciels de traitement photo pour s’amuser avec ses clichés.

Effectivement, on a tous des centaines de photos de nos dernières vacances, du dernier repas de famille etc. Et avec celles-ci et un logiciel de retouche photo, on peut passer des heures à s’amuser en changeant le fond, en ajoutant des effets, en déformant nos amis etc. Il existe de nombreux logiciels, comme ceux de la suite Movavi, qui permettent très facilement de jouer avec nos clichés. Pourquoi ne pas essayer ?

L’un des logiciels Movavi : http://www.movavi.com/fr/picture-editor/

Améliorer la qualité des photos

Outre le fait de prendre du bon temps et de s’amuser à déstructurer les clichés, ces logiciels permettent aussi d’améliorer la qualité de ceux-ci. Supprimer le flou, les yeux rouges, recadrer les images mal cadrées, optimiser les couleurs, les possibilités sont immenses et peuvent permettre de passer d’une photo banale à une photo que l’on aura absolument envie d’accrocher au beau milieu du salon.

Pour cela, il vous suffit de découvrir un peu le logiciel que vous comptez utiliser, et pourquoi pas de faire un tour sur Youtube par exemple. Il existe en effet de nos jours des tutoriels sur un peu tous les logiciels. Ceux-ci nous apprennent très facilement à utiliser les différents filtres et effets, et font de nous de véritables experts en traitement photo. Essayez, vous verrez, c’est simple comme bonjour !