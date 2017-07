Le boom du photovoltaïque en Afrique

L’utilisation de l’énergie solaire n’a plus à être prouvée, car il s’agit, bel et bien, d’une énergie propre. Grâce à l’utilisation de panneaux photovoltaïques, l’emploi de cette énergie verte est sans aucun doute une des clefs du développement et de l’industrialisation de l’Afrique. L’énergie solaire, c’est plus qu’un simple moyen de se chauffer ou d’avoir de l’électricité différemment. C’est l’avenir, et en cela, un avenir bien pensé. En Afrique le boom du photovoltaïque ne fait que commencer, et c’est là une démarche certaine vers un meilleur avenir.

Pourquoi le développement en Afrique est lié aux énergies renouvelables

En termes de développement, l’Afrique est un continent qui déploie des efforts depuis de nombreuses années. Or, pour être considéré comme développé selon les critères internationaux, des fonds sont nécessaires et une bonne politique d’exploitation des ressources et des énergies renouvelables est de mise. Or, qu’à cela ne tienne, ces problèmes relèvent des politiques. Mais à un niveau local, des solutions plus simples peuvent être adoptées. Les gens vivant dans les pays d’Afrique sont les acteurs principaux concernés par leur développement.

Solar Africa Shop est une entreprise de renom en termes de vente de panneaux photovoltaïques dans 25 pays d’Afrique. Grâce à leurs services, de nombreux foyers africains sont aujourd’hui dotés de panneaux capables de capter l’énergie du soleil et de la transformée en source d’alimentation pour le quotidien des maisons. Cette énergie peut aussi servir à l’usage industriel, mais de petite envergure. Cela dépend. Plus qu’une solution économique, c’est un véritable pas en avant pour le développement de tout le continent.

En effet, choisir l’énergie solaire au détriment des autres sources d’énergie fossiles fait avancer les pays africains. Pourquoi s’en priver ?

Fonctionnement des panneaux solaires photovoltaïques

En matière d’énergie, les panneaux solaires photovoltaïques, appelés plus simplement « panneaux solaires », sont de grandes plaques à poser sur le toit d’une habitation ou sur un terrain bien exposé au soleil. Ces plaques convertissent la lumière en électricité.

Ces panneaux fonctionnent du moment qu’ils reçoivent des rayons lumineux. Mais le grand avantage de ces panneaux photovoltaïques réside dans le fait que même si le temps est un peu nuageux ou couvert, ils sont capables de capter des rayons non visibles à l’œil nu quand les nuages masquent le soleil. Néanmoins, en temps de pluie, cela s’avère plus difficile.

Les atouts : matériaux et prix

Ces panneaux présentent de nombreux avantages : ils sont premièrement faits à partir de matériaux de qualité. Deuxièmement, moyennant un prix raisonnable et une garantie de construction et d’installation faite par des professionnels, les produits proposés par Solar Africa Shop sont fiables et solides.

En effet, un grand nombre de panneaux de grande taille peut faire marcher un grand nombre d’appareils. Sinon, un seul panneau photovoltaïque peut faire marcher ou charger de petits appareils, c’est très utile en cas de délestage.

En Afrique, dans les zones rurales, c’est surtout dans ces régions que les populations font face à des difficultés en matière d’eau et d’électricité. L’énergie solaire est donc l’unique alternative en termes d’alimentation des foyers qui peut améliorer leurs conditions générales de vie en simplifiant beaucoup de tâches au quotidien.

En effet, il ne sera plus nécessaire de s’inquiéter quand viendra le soir, l’énergie accumulée dans les panneaux photovoltaïques durant la journée est facilement réutilisable. De plus, il ne sera plus nécessaire de se fier uniquement à l’utilisation du gaz ou du charbon de bois pour faire la cuisine, un ou des panneaux photovoltaïques, possèdent assez de puissance pour faire fonctionner un réchauffe plat ou d’autres appareils de cuisson électriques.

En définitive, ces panneaux ne procurent que des avantages à un niveau domestique qui vous faciliteront grandement la vie. Du Congo au sud du continent africain Solar Africa Shop est facilement accessible sur internet pour satisfaire sa clientèle.