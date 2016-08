Le Burkini en France : une polémique de plus

Depuis un certain nombre de jours, il y a une certaine polémique en France autour du burkini qui suscite une ironie et consternation à l’étranger. En effet, certaines villes balnéaires de France (Cannes et Villeneuve-Loubet) ont décidé d’interdire le port du burkini sur des plages françaises. Ainsi, plusieurs autorités politiques ont donné leur avis, les journalistes étrangers ont fait des analyses et il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Dans cet article, vous trouverez quelques informations sur cette actualité.

Une mesure d’anticipation

Compte tenu des nombreuses attaques en France, certaines autorités pensent que l’interdiction du port de burkini sur les plages française est une mesure pour éviter des surprises. Cependant, cette prise de décision a occasionné certaines tensions sur les plages entre les maghrébins et les natives du pays, notamment en corse. De ce fait, certains politiques comme le maire du Touquet, Daniel Fasquelle préfère prendre des mesures à titre préventif en déclarant : « lutter contre le prosélytisme religieux ».

Des « arrêtés anticonstitutionnels »

Selon le sociologue français Raphaël Liogier, il s’agit des « arrêtés anticonstitutionnels ». Pour ce dernier, il est important de lutter contre les actes de violence et non de faire la guerre aux femmes musulmanes qui portent le burkini sur la plage. Pour ce sociologue français, il s’agit encore d’un débat inutile sur l’islam en France, à l’instar de la viande halal, du ramadan, et bien plus encore.

« Stupide et sexiste »

Outre les nombreuses remarques sur les arrêtés anticonstitutionnels, d’autres personnes font plus loin dans le problème. C’est le cas du journaliste Hilary Hanson qui déclare que cette décision est « Stupide et sexiste ». Pour cette dernière, il est très absurde de confondre les actes terroristes et les musulmans. De plus, elles affirment que toutes les femmes portant le burkini ne sont pas musulmanes, car il y a des juives.

