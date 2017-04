Le cabaret l’Etoile à Rouen, un lieu à découvrir

Des shows mêlant tradition, danse et magie, voilà ce que propose le cabaret l’Etoile situé sur la rive gauche de Rouen. Un succès qui prend forme pour de bon après un début en 2015 pour l’Etoile qui n’était à l’origine qu’une simple discothèque.

Le parcours de Bénédicte, la dirigeante de l’Etoile

Il aura fallu faire subir au cabaret l’Etoile des transformations radicales pour que les locaux passent de l’apparence d’une simple discothèque à un lieu de dîners spectacles traditionnels. Finalement, c’est un concept inédit qui a actuellement cours, un concept mêlant cabaret et discothèque. « Ce concept a tout de suite plu » indique Bénédicte, la responsable.

Bénédicte travaillait dans des boîtes de nuit auparavant, à Londres, mais aussi à Cannes… Elle eût, par la suite, diverses expériences avant de devenir la directrice artistique du Palace club de Rouen. Là voici aujourd’hui gérante de l’Etoile mais aussi d’une nouvelle boîte de nuit, « La Suite », qui vient tout juste d’ouvrir à côté de l’Étoile. Bénédicte a su se forger une expérience riche au travers de son travail, de ses voyages et de ses rencontres, ce qui lui permet aujourd’hui d’être en mesure de gérer plusieurs projets à la fois.

L’Etoile est un concept inédit

La particularité de l’Etoile ? Proposer un concept inédit mêlant l’ambiance cabaret avec l’ambiance discothèque. C’est ainsi que les personnes achetant une place pour entrer dans l’Etoile payent pour le spectacle du cabaret, le repas, les boissons et l’accès à la discothèque, « la Suite ». Finalement, l’Etoile et la Suite forment un complexe à part entière, un complexe qui reste entièrement ouvert à tous les clients le vendredi et le samedi.

Bénédicte est fière de son projet. « Ce qui m’a motivée dans ce spectacle, c’est de pouvoir proposer quelque chose qui n’existe pas encore ». Et d’ajouter « que le client est roi ». La dirigeante de l’Etoile aime conceptualiser les choses. Des idées, elle n’en manque pas ! Reste à voir si ces idées fonctionneront toutes à l’avenir.

Toujours est-il que la troupe Rouennaise qui se produit actuellement à l’Etoile, la B&M Company, rencontre un franc succès. « Les membres de cette troupe ont compris l’esprit dans lequel nous voulons travailler » affirme Bénédicte. Des numéros de magicien close up dans le Nord, des danses, du spectacle frivole, voilà ce qui vous attend à l’Etoile.