Comment choisir ses compléments alimentaires en France?

La production de certains nutriments dans le corps diminue avec l’âge. Pour combler ces déficiences, la prise de compléments alimentaires est nécessaire: ils complètent ou apportent les éléments nutritionnels recommandés. Combinés ou seuls, ils sont fabriqués à partir d’actifs de plantes. Leur dosage est nutritionnel, ils représentent la juste dose dont le corps a besoin. Pour une meilleure assimilation, ils sont conditionnés dans des capsules marines ou des gélules 100% végétales.

Il existe une grande diversité de compléments alimentaires pour les problèmes de santé, de carence, d’alimentation, d’esthétique ou physiques : soin de la peau, sexualité, anti-âge, etc. Des formulations optimisées pour une meilleure efficacité, la traçabilité des composants et la culture bio sont des critères de choix. La fabrication française, dont la réglementation est stricte, est à privilégier.

Faire pousser sa barbe ou ses cheveux

Parmi les composants de la formulation qui accélère la pousse et la force de la barbe, figure la kératine. Elle est un des composants du cheveu mais sa quantité diminue au fil du temps. Elle lui assure la brillance, sa force et son imperméabilité qui lutte contre les agressions extérieures. Riche en acides aminés, la kératine végétale est composée de protéines de blé, de soja et de maïs. La phyto-kératine est faite d’extraits de plantes. Avec le zinc les cheveux, les ongles, la peau sont en bon état.

Des compléments alimentaires pour perdre du poids

Les compléments alimentaires « minceur » sont une aide pour mincir. Ils viennent en complément d’un régime et d’exercices physiques. L’artichaut est particulièrement recommandé au printemps pour nettoyer l’organisme: il est diurétique et dépuratif. Le thé vert est un des composants majeurs des produits minceur. Il contient de la caféine, il brûle les graisses et aide à éliminer. Le maté, brûle-graisse, et le guarana tonique donnent aussi une sensation de satiété, tout comme le cassis diurétique et détoxifiant. La papaye et la rhubarbe stimulent le transit.

Lutter contre les effets de l’arthrose

Concernant les douleurs et la gêne articulaire qui accompagnent l’arthrose, la glucosamine lutte contre la dégradation des articulations, elle leur redonne souplesse et mobilité. Elle s’associe à la chondroïtine, issue de l’organisme, qui hydrate et maintient le cartilage en bon état: elle lui rend sa souplesse.

Le MSN, composé soufré, issu des fruits, des légumes, du lait, des algues, de la viande et des fruits de mer… est anti-inflammatoire. Il assure la bonne condition des tissus conjonctifs (cartilage, tendons). Les 19 oligo-éléments (zinc, iode, cuivre, manganèse, fer…), les minéraux du lithotamme sont bénéfiques pour le renforcement des os et des cartilages.

En conclusion, l’apport des compléments nutritionnels est salutaire pour les maux quotidiens mais l’usage des plantes n’est pas inoffensif. Avant de les consommer, il est préférable de prendre conseil et d’avoir l’assurance de ne pas être allergique à un composant.