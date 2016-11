Comment choisir sa tondeuse a barbe

Contrairement à ce que l’on pourrait le croire, le choix d’une tondeuse à barbe n’est pas si facile que ça. Cet équipement doit en effet être de bonne qualité et vous permettre de tailler votre bouc dans les meilleures conditions. Que vous ayez des poils fins ou plus fournis, qu’ils soient raides ou frisés, vous devez toujours investir dans un appareil de bonne qualité ! Quels sont alors les critères à prendre en compte pour bien sélectionner une tondeuse à barbe ?

Vous voulez un appareil sans fil ou filaire ?

Vous pourrez être conduit à jeter votre dévolu entre la tondeuse a barbe filaire et celle qui est sans fil. En général, le modèle sans fil est plus pratique et plus facile à manier. Vous pouvez l’utiliser dans une pièce où il n’y a pas de prise électrique et elle est aussi pratique si vous voyagez.

Le modèle filaire quant à lui, a le mérite d’être toujours fonctionnel dès qu’il est branché. Contrairement à la tondeuse sans fil, il ne risque pas de tomber en panne quand sa batterie n’est pas chargée. Il existe également des appareils sans fil qui peuvent tourner lorsque vous les branchez sur le secteur.

Quelle est l’autonomie de la batterie

La batterie d’une tondeuse doit être assez puissante pour vous permettre au moins de faire une tonte complète en toute autonomie. En général, une tondeuse a barbe tient 40 mn et jusqu’à 2 heures pour les meilleures.

Par ailleurs, équipez-vous d’un dispositif doté d’un indicateur du niveau de charge pour ne pas être pris au dépourvu. Les tondeuses qui peuvent être rechargées quelques minutes pour vous permettre de vous tondre 10 minutes sont de même très pratiques.

Quels sont ses accessoires ?

Une tondeuse a barbe est toujours accompagnée d’une ou de deux sabots qui vous aident à déterminer la hauteur du poil. Choisissez le modèle qui vous propose le maximum de possibilités afin de vous permettre d’adopter plusieurs styles en fonction de vos goûts. Enfin, ceci peut être un détail, mais il est aussi important de considérer le mode de charge. Le socle de charge est par exemple plus esthétique et pratique que le simple cordon.

Les autres fonctionnalités qui vous assurent un confort optimal

Il existe des équipements qui sont à la fois destinés à la tonte du crâne et de la barbe. Un modèle étanche vous sera utile pour vous tondre sous votre douche. Vous pourrez aussi en profiter pour le nettoyer à grande eau.

Des tondeuses de nouvelle génération comprennent un aspirateur qui capturent les poils dès leur coupe afin qu’ils ne tombent plus sur la paillasse et dans le lavabo !

Un autre point à considérer est l’entretien de votre appareil. Les modèles aux lames auto-lubrifiantes sont très pratiques, car vous n’aurez plus à les graisser régulièrement.

La vitesse est également importante surtout si vous êtes un homme pressé ou que vous vouliez moduler la vitesse des lames en fonction de la zone traitée.

Enfin, une bonne tondeuse est compacte, tenez compte de sa prise en main ergonomique pour que vous puissiez la manipuler confortablement. Vous pourrez aussi la choisir en fonction de son design.