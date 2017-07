Comment garder son chat en bonne santé ?

Une bonne santé est un gage de longévité, c’est aussi vrai pour les chats. En effet, nos petits compagnons à quatre pattes ont aussi droit à des soins pour être en forme. Sachez qu’un chaton somnolent et apathique qui refuse sa nourriture est un chaton malade. Un chat ne fait jamais semblant d’être malade.

Ainsi, il est important de bien prendre soin de votre chaton pour qu’il vive beaucoup plus longtemps. Heureusement, garder son chat en bonne santé ne nécessite que quelques règles simples. Il vous suffit de le vacciner tous les ans, le traiter contre les parasites externes et internes régulièrement. N’oubliez pas la coiffure et hygiène du chat. Des éléments essentiels pour garantir la santé de votre chaton.

Choisir les bons vaccins

Il faut savoir qu’aucun vaccin n’est obligatoire. Toutefois, en plus de celui contre la rage qui est nécessaire pour séjourner vers certaines destinations, votre vétérinaire peut vous proposer quatre vaccins supplémentaires. En général, le mode de vie de votre chat détermine le vaccin à réaliser.

Et même s’il vit en appartement, votre chat peut attraper le coryza et le typhus, qui sont deux maladies très graves. Le vaccin est la seule protection contre ces maladies, qui parfois peuvent être mortelles.

L’alimentation et l’hygiène de votre chat

Pour le chat dit de « gouttière », les soins se réduisent généralement au minimum : anti-tiques, traitements antipuces, alimentation adaptée, vermifugations, et bien évidemment les vaccins. Par ailleurs, pour les chats avec des poils longs, il faut en plus réaliser un brossage régulier. Et souvent, il est nécessaire de nettoyer régulièrement les coins des yeux avec le bon produit si vous voulez éviter l’apparition d’une coloration très gênante des poils sur cette partie.

Quant à l’alimentation, l’idéal serait d’opter pour une nourriture adaptée. Pour un chat d’un certain âge, il est conseillé de varier l’alimentation de votre animal de compagnie.