Comment rendre le style de son logement plus moderne ?

Si vous n’arrivez plus à suivre les nouveautés dans le domaine du design d’intérieur et que vous remarquez que votre décoration d’intérieur est dépassée et obsolète, ne vous précipitez pas pour tout changer. Il suffit de remplacer ou de rajouter deux ou trois choses. Voici ce que je conseille pour rendre le style de votre appartement ou de votre maison plus moderne.

Renforcer la touche artistique



La première étape c’est d’enlever vos peintures murales bon marché et vos sculptures en bois obtenues en solde. Remplacez-les tout simplement par un seul grand tableau contemporain et une seule œuvre d’art. Ils serviront de point focal sur le mur ou dans un couloir.

Optimiser la luminosité



La luminosité dans chaque pièce définit l’ambiance générale et le ton de votre maison. C’est pourquoi il faut absolument investir dans des luminaires de bonne qualité qui serviront de points centraux. Un abat-jour élégant fera parfaitement l’affaire pour habiller l’espace. Les lustres sont très populaires ces derniers temps et il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Je vous conseille d’en mettre un au dessus de la table de la salle à manger et même dans votre salle de bain.

Décorer avec des fruits



N’hésitez pas à jouer avec les couleurs saisonnières en utilisant de grands bols de fruits frais. Les petits paniers de pamplemousse, d’oranges et de citrons ajoutent une touche merveilleusement gaie. Ne limitez pas la présence de fruits à la cuisine, un bol placé stratégiquement sur une table basse ou une table de canapé ajoutera une ambiance décontractée à votre espace. En plus d’offrir des avantages certains pour votre décoration d’intérieur, les bols de fruits serviront aussi de collations de santé à portée de main n’importe où dans la maison. Cependant, assurez-vous d’enlever tous les fruits qui ne sont plus très frais.