Comment réparer un iphone avec écran cassé soi-même ?

La batterie et l’écran sont les composants les plus fragiles sur un iphone. En faisant votre jogging hebdomadaire, vous utilisez votre appli de running pour confirmer vos remarquables performances. Vous sortez votre smartphone de votre poche et en espace d’une centième de seconde, il vous glisse des mains et votre écran est cassé.

Vous avez deux solutions : demander les services d’un professionnel pour la réparation ou en acheter un nouveau. vous cherchez un spécialiste de la réparation d’Iphone ? Je vous conseillerai d’aller sur le web. Mais une autre alternative beaucoup plus économique s’offre à vous, réparer vous-même l’écran cassé.

Les guides en ligne pour vous accompagner dans votre démarche

Si vous disposez de toutes les explications concernant les étapes du démontage, je vous suggérerai de revenir en arrière, étape par étape, pour réaliser le remontage de votre iPhone, ce qui d’ailleurs ne met pas forcément en confiance. Sur YouTube par exemple, il est possible de découvrir des tutoriels très détaillés vous indiquant les différentes étapes à suivre.

Pour le remplacement de l’écran, plusieurs outils sont indispensables. Ainsi, le choix le plus judicieux est de chercher des marques qui proposent des kits complets pour réaliser le changement. Si par exemple, vous êtes du Rhône, votre réparation d’iPhone à Lyon pourra se faire rapidement.

Où trouver des kits complets de réparation ?

Grâce à internet, vous pouvez facilement trouver des kits de réparation d’iPhone. Aujourd’hui, de nombreuses marques proposent ce genre d’outils. Parmi elles, on retrouve Remade qui est une société française située en Normandie.

Sachez que l’opération est très délicate et demande beaucoup de temps. En plus, les imprécisions pourraient encore aggraver la situation. Ainsi, il est de mise de bien prendre son temps lors de la réparation. Ceux qui veulent réparer eux-mêmes leur écran cassé doivent avoir une très bonne vue, car les vis mesurent en moyenne entre 1 et 3 mm.