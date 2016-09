Conseils pour conduire en vacances

Avant de partir en vacances, considérez si vous avez besoin de louer une voiture ou pas. La conduite à l’étranger est parfois difficile pour ceux qui n’ont pas l’habitude, mais voici quelques conseils simples à suivre avant de prendre le volant.



Que vous soyez au volant vers votre destination de vacances ou tout simplement que vous ayez loué une voiture une fois arrivé, la conduite en vacances peut être intimidante, même pour les pilotes les plus expérimentés. La conduite d’une voiture dont on n’a pas l’habitude ou le suivi de panneaux routiers inconnus peut rendre cette tâche encore plus fatigante. En outre, pour arriver à sa destination de vacances, on doit parfois passer plusieurs heures derrière le volant, dans une voiture chargée. Il n’est donc pas surprenant que la fatigue du conducteur représente un réel danger si elle n’est pas repérée assez tôt. Cependant, une fois que vous êtes arrivé en toute sécurité à votre destination, vous pouvez suivre ces quelques conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de la conduite en vacances.

Tout d’abord, ne soyez jamais tenté de conduire si vous êtes fatigué. Qu’il s’agisse de décalage horaire ou d’un long voyage, si vous êtes fatigué au volant, vos yeux commenceront probablement à se fatiguer et votre vue peut même devenir floue. Si c’est le cas, il suffit de garer la voiture, ouvrir la fenêtre et évaluer la situation. Dans l’idéal, il faudrait trouver quelqu’un d’autre pour terminer le voyage, mais si ce n’est pas possible, ajoutez de courtes pauses à votre voyage pour stimuler un peu votre corps ou faites même une petite sieste si vous le pouvez.

Ensuite, veillez à toujours bien respecter le code de la route. Si vous partez à l’étranger et prévoyez de conduire, potassez le code de la route concerné avant de partir car il ne sert à rien de descendre du ferry sans savoir immédiatement de quel côté de la route circuler. En soi, ce changement peut être difficile à gérer pour les conducteurs, car tout d’un coup, certains aspects simples de la route comme les ronds-points et les carrefours deviennent soudainement potentiellement difficiles à appréhender, car vous devez appliquer les mêmes règles, mais de l’autre côté de la route.

Le point le plus important de la conduite en vacances est peut-être de toujours bien vérifier la voiture que vous avez décidé de louer. Choisissez la meilleure voiture que vous pouvez raisonnablement vous permettre et vérifiez toujours certains points, comme l’usure des pneus, les freins et la direction, avant de payer. Au mieux, une voiture défectueuse peut gâcher une journée importante. Au pire, elle peut être très dangereuse. De nombreux pays n’offrent pas de services de secours routiers spécialisés comme ceux que l’on trouve au Royaume-Uni. Il faut donc toujours être vigilant concernant la capacité de la voiture et ne jamais être tenté de la pousser à bout.

Une fois que vous avez finalement choisi une voiture de location pour les vacances, assurez-vous d’avoir toutes les coordonnées de la société de location. Ainsi, en cas d’accident ou de panne, vous pouvez immédiatement la contacter et, avec un peu de chance, éviter toute répercussion coûteuse. De nombreux assureurs de vacances couvrent la location de voitures pour que les réparations comme le remplacement de la lunette arrière ne dépassent pas votre budget vacances.