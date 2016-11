Les destinations à privilégier pour le camping en automne

L’été et le printemps ne sont pas les deux seules périodes qui méritent votre attention, car l’automne vous offre une belle arrière-saison. Par conséquent, faire du camping dès le mois de Septembre, c’est tout à fait possible, il suffit de sélectionner avec rigueur les destinations.

L’automne offre un cadre incroyable avec ce changement de paysage

Contrairement aux idées reçues, les touristes ne s’arrêtent pas de voyager à la fin du mois d’Août. Nombreux sont ceux qui posent leurs valises dans un camping Sunelia pendant l’automne. Par conséquent, ces structures réputées pour être conviviales et abordables ont les capacités de recevoir les clients jusqu’au début de l’hiver. Pour cela, des aménagements spécifiques ont été mis en place. De plus, l’automne est une période particulièrement intéressante notamment pour être en communion avec cette nature qui change de visage. Le paysage devient de plus en plus attrayant avec ces feuilles rouges qui enveloppent les arbres.

Le camping en automne est tout à fait envisageable

De multiples sites sont donc prêts à vous accueillir notamment en Europe. C’est surtout l’Italie qui est au cœur des attentions pendant cette période, vous pourrez ainsi jeter votre dévolu sur la Toscane, Vénétie ou encore la Lombardie. L’Espagne est aussi une destination plébiscitée dès le mois de Septembre et surtout pendant les vacances de la Toussaint. Les familles viennent se ressourcer et savourer les joies de la nature avant d’entamer la course de la fin d’année avec les nombreuses fêtes, les rassemblements, les dîners… Si vous souhaitez changer totalement d’air, sachez que l’Ouest américain est particulièrement adapté pour le camping.

À la découverte du Québec et de l’Ouest américain

Le parc national de Capitol Reef et les Rocheuses du Colorado devraient combler les attentes des amoureux de la nature. C’est une faune d’exception qui vous tend les bras du côté du Yellowstone ou de Bryce Canyon. Enfin, il est possible d’évoquer une troisième destination adaptée à ces vacances. Il s’agit du Québec, car des centaines de sites sont à votre disposition. Vous devrez par contre prévoir des vêtements relativement chauds puisque les habitants sont des habitués des spectacles nocturnes qui sont d’ailleurs féériques.

Si vous êtes un amateur d’activités physiques, le Mont Chauve devrait satisfaire vos désirs au même titre que le Mont Orford, Sainte-Agathe-des-Monts ou encore Grandes-Piles et Laurentides. Ces destinations ont la particularité d’ouvrir pendant de nombreux mois dans l’année et pas seulement en été.