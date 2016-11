Deux destinations phares en France pour le tourisme naturiste

Divers éléments ont permis à des lieux d’obtenir le statut d’emblème au fil des années dans le monde du tourisme. La Côte d’Opale est le repaire des amoureux des activités sportives, la Bretagne est parfaite pour le bien-être alors que le sud est souvent synonyme de soirées festives. Par contre, si vous souhaitez pratiquer le naturisme, c’est au Cap d’Agde ou en Gironde qu’il faudra se rendre

40 000 naturistes se donnent rendez-vous au Cap d’Agde tous les ans

Le premier camping dédié à cette philosophie de vie a vu le jour en 1956 grâce à deux frères. Cet établissement installé au Cap d’Agde est rapidement devenu le repaire pour les naturistes de France qui étaient nombreux à faire le déplacement tous les ans. À cette époque, les restrictions étaient moins présentes, il était donc possible de se promener, de manger ou encore de se baigner sans aucun vêtement sans avoir peur du regard d’autrui. Quelques années plus tard, le nombre de structures a été largement multiplié comme le montre France4Naturisme.

La Gironde est la première destination phare dans le monde

Aujourd’hui, le tourisme naturiste au Cap d’Agde se porte très bien, ce sont 40 000 pratiquants qui se donnent rendez-vous afin de savourer les plaisirs de cet art de vivre. Si cette commune est largement prisée, elle n’est pas la seule, car plusieurs endroits en France ont eu l’occasion de bénéficier d’un statut similaire. La Gironde se dévoile même comme la première destination internationale dédiée au naturisme. Ce sont donc 2 millions de visiteurs qui ont tout de même été référencés au cours de 2015. Si dans les années 70, seulement deux campings étaient compatibles avec cet art de vivre, ce n’est désormais plus le cas.

Le tourisme naturiste permet de créer de nombreux emplois

Pas moins de 18 établissements vous donnent rendez-vous pour des vacances dans votre plus simple appareil. Les Français ainsi que les étrangers sont de plus en plus séduits par ces congés qui se sont largement diversifiés. L’objectif premier consiste certes à renoncer à tous les dictats de la société, mais le naturisme est aussi compatible avec le monde de la thalassothérapie. Les deux secteurs ont même fusionné afin de combler les attentes de tous les touristes. Ce sont surtout les Allemands qui apprécient grandement cette philosophie.

Dans tous les cas, le tourisme naturiste est intéressant en Gironde, il est à l’origine de la création de 1000 emplois tous les ans.