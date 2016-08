En 2016, les français aiment toujours le casino

Après sept ans de crise, le marché du casino en France connaît aujourd’hui une véritable croissance. En effet, entre 2014 et 2015, ce secteur a affiché une nette hausse de 2,8 % en termes de chiffre d’affaires. Cette progression s’explique surtout par les nombreuses offres proposées par les casinos pour attirer de plus en plus de joueurs.

Comme le démontre d’ailleurs le CFL – Casinos en ligne, le nombre de casinos français n’a cessé d’augmenter pendant ces dernières années. La majorité d’entre eux œuvre en toute légalité, ceci malgré une législation encore floue en France.

Un taux de fréquentation en progression

Les analyses effectuées par des professionnels du jeu ont montré que cette croissance est surtout relative à la reprise de la fréquentation. Cette situation a été amplifiée par l’ouverture de nombreux casinos, dont un dans le Lac du Der, un à Cransac, un dans les Vannes et un dernier à Beaulieu-sur-Mer.

Notez qu’un seul établissement a fermé ses portes parmi ces différents casinos, à savoir le casino de Grasse dans les Alpes-Maritimes.

Le développement des jeux de table dans une version électronique est aussi un facteur positif pour le secteur. On cite d’ailleurs, la roulette anglaise électronique. Aujourd’hui, ce marché enregistre environ 91 millions d’euros de chiffre d’affaires, équivalent au tiers des revenus issus des jeux de table classiques.

Par ailleurs, les machines à sous restent le jeu de casino le plus rentable, représentant plus de 87 % des recettes des casinos.

Les raisons de ce déclin

Auparavant, les règles qui encadraient les jeux de casino étaient très strictes. Effectivement, les joueurs devaient présenter une pièce d’identité avant de pouvoir jouer. De plus, on sait parfaitement que la plupart des joueurs sont des fumeurs, or l’entrée de tabac dans ce genre d’établissement était interdite. Ces règles ont petit à petit découragé les joueurs réduisant ainsi le taux de fréquentation.

Outre ces facteurs, l’avènement des casinos en ligne n’a pas favorisé les activités des casinos terrestres, car les joueurs s’orientent de plus en plus vers ces plateformes en ligne qui garantissent une meilleure accessibilité.

Mais avec cette nouvelle tendance et malgré un contexte économique difficile avec une hausse des prix de la consommation, comme ici, la plupart des casinos ont mis en place des sites leur permettant de tirer profit de ce nouveau marché.