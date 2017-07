Vous êtes au chômage depuis quelques temps, et vous êtes désespéré. Sachez alors qu’une opportunité se présente à vous. Les entreprises françaises recrutent de nouveau. La crise économique de ces dernières années a touché beaucoup d’entreprises dans le monde. Les entreprises françaises aussi n’ont pas été épargnées. Ce qui les a poussés à licencier beaucoup d’employés. Cette situation a conforté le chômage et le taux de chômage avait grimpé. Mais fort heureusement, les grandes sociétés françaises ont recommencé avec l’embauche de personnel. Quelles sont ces entreprises qui recrutent alors ?

La société Total

Auparavant, Total était l’une des sociétés qui recrutaient le plus, non seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde. La crise étant passée par là, elle a cessé de recruter. Mais désormais elle a recommencé à recruter. La société pétrolière veut étoffer son personnel. En effet, elle a lancé une campagne de recrutements massifs. Divers postes sont vacants, et de plus, des postes alors supprimés ont refait surface. Ne ratez donc pas l’occasion de bénéficier de l’une de ces places.

Orange

Orange est l’un des opérateurs téléphoniques français les plus reconnus. Mais depuis quelques années, comme beaucoup d’autres entreprises, elle a cessé de recruter à cause du climat économique qui le demandait. Mais la crise étant presque partie, Orange est devenue à nouveau le premier employeur du digital en France. Les besoins en débit ont explosé, et donc la société éprouve le besoin de recruter encore plus de personnes pour élargir son personnel. De nouveaux métiers sont même créés dans le digital afin de permettre aux acteurs de téléphonie mobile chez Orange de faire de belles carrières.

Tous les grands groupes recrutent à vrai dire !

Parmi les plus gros recruteurs du moment en France, on trouve la SNCF, et Airbus, Bouygues, ou encore Veolia. Ne ratez pas l’occasion de vous faire recruter par l’une de ces entreprises majeures dans l’économie de la France.

Chez Alten et Capgemini, ou encore Inop’s, les recrutements se font pressants. Plus de mille postes sont à pourvoir. C’est notamment les sociétés d’ingénieries, les sociétés informatiques et les grandes industries qui proposent des postes.

Et chez les petits aussi…

Vous souhaitez une autre preuve que l’économie est en train de reprendre ? Eh bien il vous suffit de prendre l’exemple du site de code promo : NosPromos.com ! Près d’une vingtaine de recrutements devraient se faire d’ici la fin de l’année. La stratégie est un peu différente pour cet acteur du net puisque les recrutements se font principalement en offshore. En revanche, quelques postes seront à pourvoir dans le Nord de la France, c’est toujours mieux que rien !