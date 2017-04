Glitter booty la nouvelle tendance bizarre des filles que vous avez secrètement désirées

En effet, après le phénomène du DAB, vient en force à son tour le derrière scintillant qu’on exhibe en photo. Et il faut croire que c’est un phénomène vraiment viral !

Lancé par une équipe de bodypainters appelée Gipsy shrine, le « glitter booty », qui veut dire littéralement le derrière qui scintille, est la pose photo qui fait ravage en ce moment. Adoptée par les stars au derrière proéminent et qui ne passe pas du tout inaperçu sur le tapis rouge, idolâtrées à leur tour pars leurs fans, le glitter booty s’est propagé comme une trainée de poudre, ou de paillette devrons-nous dire, sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram depuis ces derniers jours !

Pour ceux qui ne savent pas encore, cela consiste à prendre une photo de dos, de manière à bien montrer le postérieur recouvert de paillettes et de tout bling-bling qui brille.

Quel message Glitter booty veut-il faire transmettre ?

Cette partie du corps de la femme a trop longtemps été érotisé et considéré comme étant une caractéristique purement sensuelle aux yeux des hommes. Depuis toujours, devant être cachées sous des vêtements pour éviter toute atteinte à la pudeur et tout mauvais regard plein de désirs malsains, les fesses se trouvent aujourd’hui montrées et sublimées.

Oser montrer ses fesses comme si c’était un droit, s’approprier de son corps et le traiter en sujet et non plus en objet aux yeux des hommes est le message que les femmes veulent faire passer par cette nouvelle pose.

Toutefois départagé entre le désir de revendiquer le féminisme ou tout simplement un phénomène à la mode, il n’en reste cependant pas que le Glitter booty soit la nouvelle manière d’augmenter sa cote de popularité sur les toiles.