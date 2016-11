Google présente Pixel, son premier smartphone

Google a récemment présenté son premier smartphone, dont la fiche technique avait malencontreusement été dévoilée la veille de la présentation officielle. Voici les principales propriétés que Google met en avant.

Le look

À la fois sobre et coloré, le Pixel ne propose aucune réelle originalité en matière de design et seul l’arrière se démarque en alliant verre et métal pour offrir une touche de fantaisie. Ni plus fin, ni plus fou, il se veut différent tout en se fondant dans la masse des téléphones à succès. Sur son grand écran, l’interface épurée entièrement personnalisable promet une fluidité à toute épreuve.

Les performances

C’est sur ses performances et ses services que le Pixel se veut le plus compétitif. Annoncé comme le meilleur appareil photo mobile malgré sa faible résolution, le smartphone jouit du meilleur capteur mobile du marché, selon DxO, et promet des performances égales, voire meilleures que celles de ses concurrents.

Pour séduire les acheteurs, Google offre un accès illimité au service Google Photos, qui propose un espace de stockage dans le cloud pour les photos et vidéos, ainsi que des mises à jour système régulières et en avant première.

Et enfin, le port USB de type-C qui équipe le téléphone garantit une vitesse de chargement exceptionnelle pour une autonomie annoncée comme supérieure à la moyenne, notamment grâce au nouveau processeur Snapdragon 821 de Qualcomm, qui réduit considérablement le temps de chargement des applications, permettant une économie d’énergie non négligeable allongeant l’autonomie de la batterie.

Les trucs en plus

Les coques de protection originales, désignées à partir d’images Google Earth, Trends ou encore de photos personnelles, n’auront certes pas à rougir face aux coques toujours plus folles de la concurrence. Mais les vrais plus du Pixel, les exclusivités que Google réserve à ses clients, sont des arguments un brin plus convaincants. En effet, le Pixel sera équipé du Google Assistant, une intelligence artificielle exclusive qui se veut un véritable assistant virtuel, au même titre que Siri pour Apple. C’est donc plus l’assistant qui est exclusif que le concept d’assistant lui-même, déjà présent chez les deux principaux concurrents, les propriétaires de Windows Phone bénéficiant de l’aide de Cortana.

La véritable exclusivité du Pixel, c’est sa compatibilité avec la technologie Daydream et le dispositif de réalité virtuelle de Google. Équipé de son smartphone et d’un casque de réalité virtuelle, l’utilisateur aura accès à de nombreux contenus multimédias exclusifs.