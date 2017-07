Un incendie dans un poulailler de 1 000 m ² à St Pierre des Nids

Mardi 9 mai, un immense incendie s’est produit au lieu-dit les Pervenches à Saint-Pierre-des-Nids. Lors de cette tragédie, un poulailler de 1 000 m² est parti en flamme. Heureusement, la propriété était vide au moment du sinistre.

Il n’a donc pas fait de victimes, mais la paille a intégralement brûlé. L’incendie, d’origine accidentelle, s’est produit peu avant 17h et les pompiers en sont venus à bout vers 18h30. Toutefois, il est bon savoir que le poulailler devait se faire livré 17 200 poussins le lendemain même.

Alors qu’il devait accueillir le mercredi 10 mai 2017 pas moins de 17 200 poussins, l’exploitation agricole de Georges et Jérémy Souty située au lieu-dit les Pervenches à Saint-Pierre-des-Nids part en fumée la veille.

Selon les affirmations apportées, les propriétaires ont décidé de chauffer la structure avec des radiants le mardi 9 mai afin de prévoir l'arrivée des poussins.

La mise en route de radiants est dont à l’origine de l’incendie, car peu après l’allumage, l’incendie s’est déclaré, vers 16 h 50.

Plus d’une trentaine de pompiers mobilisés

Les voisins, alertés par les flammes, font immédiatement appel aux secours. Une trentaine de pompiers et six engins venant de Saint-Pierre-des-Nids, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel et Mayenne ont été mobilisés.

Dès lors qu’ils étaient arrivés sur place, les secours ont constaté la présence d’une citerne de gaz près du poulailler qui était en train de prendre feu. Une situation qui se révélait très inquiétante pour ces pompiers, car si le feu se propageait pour atteindre la citerne, une explosion qui aggraverait la situation risquait de se produire.

Le feu neutralisé

Après plusieurs heures d’opération, les secours sont parvenus à protéger la citerne qui représentait une menace non négligeable aussi bien pour le poulailler que pour les propriétés voisines. Ce n’est que vers 19h qu’ils ont réussi à éteindre le feu.