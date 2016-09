La courroie de distribution est plus que souvent évoquée. Connue des automobilistes et des professionnels de la mécanique auto, il existe cependant des détails importants à connaitre par le commun des utilisateurs. Sa définition, les raisons de son changement, la période de changement sont des éléments de nature à apporter plus de lumière sur ce mécanisme.

À propos

Reliant le vilebrequin à l’arbre à cames, la courroie de distribution est une pièce maitresse présente dans la plupart des moteurs de voiture. C’est même l’une de ses composantes essentielles, car lorsqu’elle se rompt, cela entraîne des dommages parfois irréversibles.

Son rôle

Elle est située à un endroit stratégique du moteur. En effet, grâce à elle, la liaison entre plusieurs autres pièces vitales du moteur est assurée. Ces pièces sont : l’arbre à cames et ses soupapes, la pompe à eau, la pompe à injection et le vilebrequin.

Cette liaison entre les différents éléments du moteur dont il est fait mention est assurée par la courroie. C’est une liaison indispensable lors des multiples démarrages du moteur de la voiture.

La courroie permet de synchroniser les mouvements effectués par les pistons et les soupapes, car il ne faut en aucun cas que les soupapes et les pistons se touchent.

Pourquoi faut-il changer la courroie de distribution ?

Tout comme la plupart des pièces présentes dans le moteur de la voiture, la courroie de distribution n’est pas éternelle et se doit d’être changée. Car si elle n’est pas changée, elle peut se casser. Lorsque la courroie de distribution se casse, la synchronisation évoquée dans le point précédent ne peut plus se faire entre les soupapes et les pistons. Il arrive alors ce qui ne doit normalement pas arriver : ils se touchent et le moteur en subit les conséquences en ce sens que plusieurs éléments du moteur peuvent se briser et dans le pire des cas, on assiste à un moteur qui devient inutilisable et qu’il faut changer.

Quand faut-il la changer ?

Une date à laquelle changer sa courroie de distribution aurait plus que ravi les automobilistes, mais voilà une telle précision n’existe hélas pas encore. À la place, chaque marque de voiture utilisant des courroies de distribution dans le montage de leurs moteurs fournit à la place une échéance temporelle exprimée en termes de « km/h parcourus ». Et c’est à cette échéance qu’il faut se conformer, en ce qui concerne le changement de sa courroie.

Une échéance qui varie selon les marques et les modèles de voitures. Mais en moyenne, on peut évoquer le chiffre de 60 000 km/h parcourus.

Faut-il soi-même la changer ?

Le changement d’une courroie de distribution (ou de toute autre pièce de votre véhicule) nécessite un certain coût. Et certaines personnes se demandent alors s’il ne serait pas possible et plus avisé qu’elles procèdent elles même au changement de la courroie de distribution. En plus, sur Internet pullulent les sites, liens et tutoriels qui se chargent comme mission de vous apprendre comment changer une courroie. Si le but est noble, l’entreprise par contre reste risquée.

Si le changement de la courroie de distribution est mal opéré, des dégâts s’en suivront automatiquement. Des dégâts qui occasionneront d’autres frais. Et dans le pire des cas, on peut être amené à changer le moteur dans son intégralité.

Notre conseil, et ce, même si vous vous révélez être un as du bricolage, va être de vous en référer à un professionnel de la mécanique auto.