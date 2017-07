Un iPhone 100 % recyclable, pour quand ?

En vertu du développement durable, Apple lorgne sur un iPhone qui serait 100 % recyclable. Pour réduire l’empreinte carbone, le célèbre fabricant Apple fournit toujours de plus en plus d’effort. Mais peut-on espérer un jour voir commercialiser un iPhone tout écologique ?

Les 3 objectifs écologiques d’Apple

Le dernier rapport de Apple dédié au thème de l’écologie, l’Environmental Responsability Report, met en avant la volonté certaine d’en finir avec la dépendance vis-à-vis des ressources en matières fossiles et minières. L’objectif ultime ? Profiter des énergies renouvelables et des matériaux recyclés pour fabriquer l’iPhone du futur. Si vous pensiez qu’Apple n’en avait que faire des principes écologiques, vous risquez d’être surpris.

Le premier objectif d’Apple est de « réduire l’impact sur le changement climatique en utilisant des énergies renouvelables » et « d’améliorer l’efficacité énergétique des produits et installations ». Le deuxième objectif d’Apple est plus général. Il consiste en l’amélioration de la conservation des ressources précieuses, ressources dont tout le monde profite. Le dernier objectif du constructeur est d’apprendre à utiliser des matériaux plus sûrs pour concevoir leurs produits.

Pourtant, le chemin vers le tout recyclable sera long. « Nous avons beaucoup à apprendre mais nous progressons ». En effet, selon le rapport de l’Université des Nations Unies, seulement 16 % des déchets électroniques sont recyclés. L’iPhone n’échappe pas à la règle puisque l’on trouve effectivement actuellement que très peu de composants recyclés dans un modèle iPhone, même si toutefois, l’impact sur l’environnement lui, il est vrai, a été réduit. Ainsi, le taux d’émission de gaz à effet de serre a été diminué de 60 % pour la fabrication de l’iPhone 7 par rapport à la fabrication de l’iPhone 6.

Apple, la célèbre marque de la pomme continue son ascension

La marque Apple est de plus en plus vendue à travers le monde. C’est d’ailleurs le seul fabricant qui a progressé sur le marché de l’ordinateur, marché en crise durant l’année 2016. Ce qui explique probablement pourquoi de plus en plus de logiciels sont disponibles pour Mac.

Dans le domaine du multimédia et de la vidéo, certains logiciels gratuits pour Mac se démarquent d’ailleurs clairement des autres, à l’image de Movavi Video Converter pour Mac. Essayez gratuitement pour vous en rendre compte ! Ce logiciel vous facilite la vie. Il permet d’enregistrer les fichiers sous n’importe quel format. Il est tellement simple à utiliser que même un néophyte peut s’en servir sans avoir aucune connaissance en la matière.