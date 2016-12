Les meilleurs casques modulables 2016/2017

L’industrie du casque moto ne cesse de sortir chaque année de nouveaux modèles tous plus innovants les uns que les autres. Et cette année n’a pas dérogé à cette tradition. Pour preuve, voici une liste des meilleurs casques modulables en vogue pour 2016/2017.

La nouvelle version demi jet de Stormer Ground

Au nombre des meilleurs casques modulables de 2016, figure le modèle Stormer Ground avec écran solaire. Fabriqué en résine thermoplastique, ce casque modulable est entièrement lavable et démontable. Muni d’un intérieur en tissu hypoallergénique, ce casque offre un confort acceptable. Il est doté d’un écran cranté traité contre les rayures. Le moto casque possède aussi un système de double écran teinté intégré qui assure une bonne protection des yeux. La ventilation de ce casque modulable est assurée par les aérateurs situés à la partie frontale. La membrane externe du casque Stormer Ground modulable jouit d’une haute protection au vernis Polyuréthane. Ce casque demi jet est un modèle complet pouvant accompagner partout et durant toutes les saisons, son pilote.

Le nouveau modulable X-Lite X1003

Le casque X1003 de la marque italienne X-Lite fait partie des nouveaux casques modulables de 2016 offrant un bon équipement moto. Avec sa coque en fibre composite, ce casque affiche un niveau de sécurité raisonnable. Très modulable, cet équipement motard propose 3 tailles de calottes que le conducteur peut ajuster à sa tête selon ses convenances. Un tel dispositif permet d’avoir un casque à poids réduit et fait bénéficier au motard d’un meilleur aérodynamisme.

Affichant des contours au design moderne, le casque X-Lite X1003 modulable dispose d’un large écran grâce auquel le motocycliste peut avoir un grand champ de vision. En ce qui concerne l’aération, le Tourning Ventilation System assure le passage de l’air à l’intérieur du casque en tout temps pour un confort de qualité. Comme atout supplémentaire, ce casque prévoit un emplacement permettant le passage aisé des lunettes.

Le Shark Evo-One Pryamat, le modèle féminin tendance

Figure également parmi des meilleures accessoires moto en 2016, le casque femme Shark Evo-One Pryamat. Très pratique, ce casque pour femme passe facilement du mode intégral en mode jet grâce au dynamisme de son système « Auto-up/Auto-down ». La qualité de l’insonorisation et de l’aérodynamisme de ce casque Shark sont les mêmes en mode jet qu’en mode intégral. En dehors de sa technicité avancée et de sa praticité, ce casque moto Shark modulable se présente aussi sous un design très esthétique. En effet, il affiche une déco élégante qui s’accorde bien à toute motarde souhaitant rouler une moto pour femme.

L’ultra modulable Schubert E1

Le casque modulable E1 de la marque Schubert compte aussi parmi les meilleures nouveautés de 2016. Le modèle se veut être un équipement moto à la croisée des chemins. En effet, cet équipement de l’écurie Schubert est un modèle qui combine les aspects techniques d’un moto casque modulable aux particularités d’un casque Aventure.

Ainsi, confort et flexibilité sont les principaux atouts de ce casque hybride. Son écran solaire permet au pilote d’avoir une vision optique de classe 1. La visière et l’écran du produit sont dotés d’un dispositif anti turbulences optimisant le niveau de sécurité. Pour éviter au pilote les désagréments occasionnés par la formation de la buée, le casque modulable est livré à l’achat avec une lentille Pinlock. En plus, sa calotte modulable peut s’adapter à la morphologie du conducteur.