Que visiter au Japon ?

Le Japon regorge de sites naturels exceptionnels et de trésors architecturaux. D’ailleurs, vous n’aurez que l’embarras du choix si vous prévoyez de partir en voyage dans ce magnifique pays, où la modernité se mélange à la tradition.

Si c’est votre premier voyage, il est de mise de choisir le professionnel qui saura vous fournir les meilleures prestations possibles. Heureusement, grâce à internet, on peut aujourd’hui trouver facilement des agences de voyage sérieuses comme agencedevoyage.com qui proposent des circuits touristiques exceptionnels.

Visitez Tokyo en 7 jours !

Tokoy est sûrement la ville la plus visitée des touristes. En seulement une semaine, vous pourrez découvrir toutes les richesses culturelles et naturelles qu’offre cette magnifique ville. Le premier jour, vous pourrez faire un tour dans le quartier d’Asakusa où vous pourrez admirer le Senso-ji, la Tokyo Skytree ou encore le Ryogoku Kokugikan où a lieu les tournois de Sumo. Puis le second jour, profitez d’une petite promenade au sein du parc de Ueno avant de vous rendre au célèbre temple Yushima Tenmangu. Vous pourrez ensuite consacrer le troisième jour pour découvrir le quartier d’Akihabara où tous les géants des équipements électroniques se donnent rendez-vous.

Le jour 4, il est conseillé de se réveiller assez tôt pour visiter le marché de Tsukiji, puis faites un tour sur l’île artificielle d’Odaïba. Le jour 5, je vous conseillerai de vous rendre dans le carrefour de Shibuya. Pour finir la journée, n’hésitez pas de profiter d’un moment de relaxation dans le Parc Yoyogi. Le sixième jour, vous pourrez parfaitement faire votre shopping dans le quartier de Shinjuku. N’oubliez pas de découvrir Tokyo la nuit avec ses innombrables tours. Enfin, vous pouvez finir votre circuit en visitant le Sunshine City à Ikebukuro. Cette destination est parfaite si vous désirez profiter d’un séjour mémorable.

3 jours pour découvrir les merveilles d’Osaka

Après Tokyo et Yokohama, Osaka est la troisième plus grande ville de l’ancien Empire du Soleil Levant. Pour votre séjour dans cette ville, il vous suffit de trois jours pour découvrir toute la beauté d’Osaka. Le premier jour, je vous recommanderai de visiter le temple Shi-Tennoji. Pour avoir une vue d’ensemble sur le dynamisme de la ville, le mieux serait de faire une petite promenade dans les quartiers de Namba, Dendentown ou encore Shinsekai.

Le deuxième jour, une visite du château d’Osaka s’impose. Vous profiterez de cette occasion pour admirer son parc. Ensuite, faites un petit détour dans le parc Sakuranomiya et le sanctuaire Tenmangu. Pour finir en beauté votre séjour à Osaka, n’oubliez pas de visiter la baie d’Osaka. Vous y découvrirez l’Aquarium d’Osaka qui est considéré comme le plus grand au monde. L’occasion aussi de profiter d’une petite balade le long de la baie. Si ces parcours ne vous conviennent pas, vous pouvez passer toute votre journée au sein du Parc Universal Studio.