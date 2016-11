Quels sont les papiers à fournir lors d’un mariage en 2016 ?

Pour réaliser un mariage civil, il est essentiel de suivre différentes démarches administratives. Comme on le sait tous, il faut le faire obligatoirement avant le mariage religieux, si vous prévoyez de le célébrer.

Mais dans tous les cas, il est conseillé de vous adresser directement aux services de votre mairie pour avoir les meilleures informations.

Notez d’ailleurs qu’un dossier doit être constitué avant le mariage, comprenant un acte de naissance de moins de six mois si le document provient d’un consulat et de moins de trois mois si vous êtes né en France, la liste des témoins avec leurs noms, prénoms lieux et dates de naissance, copie d’une pièce d’identité de chacun, domiciles respectifs et professions, une attestation sur l’honneur de domicile et de célibat ainsi qu’une pièce d’identité.

A-t-on besoin d’un contrat de mariage ?

Il n’est pas obligatoire de demander la conclusion d’un contrat de mariage avant la cérémonie. Si aucun accord n’est établi, les futurs mariés seront alors soumis par défaut au régime de la communauté réduite aux acquêts.

Toutefois, un contrat de mariage est nécessaire si ces derniers désirent choisir un autre régime, particulièrement celui de la séparation de biens. Ainsi, vous devez demander au notaire un certificat à ajouter dans le dossier de mariage.

Comment choisir les témoins ?

Lors de la célébration du mariage, il est obligatoire que deux à quatre témoins soient présents afin d’attester la conformité de l’acte avec leur déclaration et l’identité des futurs mariés.

Les futurs époux peuvent les choisir librement. Ceux-ci peuvent être des membres de la famille, des amis… Cependant, ils doivent avoir dix-huit ans minimum et bénéficier de leurs droits civiques.

Un entretien avec les futurs mariés

Après avoir constitué le dossier, il peut arriver où l’officier de l’état civil, le maire ou encore son représentant décide d’auditionner les futurs époux.

Cet entretien peut se faire avec les deux futurs conjoints ou l’un d’entre eux. Cette audition a pour but de s’assurer que les futurs mariés veulent se marier de manière éclairée, libre, réelle et consciente.