Shakira : Gérard Piqué ne manque pas de réagir au clip de sa belle !

Alors que Youtube a posté le 31 Mars, le nouveau clip de Black M accompagné de Shakira, intitulé « Comme moi », l’homme qui a complété son palmarès n’oublie pas de faire un petit hommage à sa femme.

Un tout nouveau clip qui fait déjà beaucoup de bruits

Serait-ce une petite vengeance à cause de la récente défaite du PSG face au FC Barcelone lors du Champions League 2017 que le rappeur français Black M se dégota la femme du défenseur dans son clip? Ou peut-être que la silhouette impeccable et les formes sexy de Shakira étaient parfaites pour cette vidéo à la fois très haute et suborneuse ? Quoiqu’il en soit, le public n’a pas manqué de réagir, de commenter et surtout d’admirer ce clip diablement conçu. La preuve ? Plus de trois millions de vue en seulement trois jours ! Dès son arrivée sur Youtube, le clip cartonne et bat ses ailes pour visiter tous les pays du monde entier.

Un footballeur conquis et séduit encore une fois par sa jolie femme

« C’est l’un de mes moments préférés dans la vidéo ! », telles étaient les paroles de Gérard Piqué le jour où il a posté un statut sur Twitter avec une image très chaude de sa compagne dans son nouveau clip avec Black M. Effectivement, le footballeur ne cache aucunement sa fierté d’avoir une épouse mortellement sexy, et il a tout à fait raison de le faire. Harcelé sur Twitter à cause du rapprochement entre le rappeur et la belle colombienne lors de la vidéo, il réplique dignement en complimentant sa femme, ou plutôt le corps fabuleusement sculpté de sa femme. On retrouve donc un mari décidément comblé par les prouesses de la jolie blonde dans « Comme moi ».