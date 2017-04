Slither.io, le snake multijoueurs qui buzz !

Vous vous souvenez du jeu snake, que l’on a tous eu sur nos premiers téléphones portables ? Mais si, il s’agissait d’un ver de terre qui grossissait à vue d’oeil et avec lequel il fallait tenir le plus longtemps possible dans la surface de l’écran sans qu’il ne se touche. Et bien aujourd’hui, voici une nouvelle version, en couleur et multijoueurs !

Chaque année on voit apparaître de nouveaux jeux multijoueurs qui sont très loin des graphismes des derniers best-sellers sur console ou ordinateur, et pourtant, ceux-ci cartonnent, sans trop qu’on ne sache d’ailleurs pourquoi. C’est le cas de Slither.io, un snake d’un nouveau genre et massivement multijoueur.

Pourtant, ce nouveau jeu n’a rien d’extraordinaire et il n’est pas possible d’y faire grand chose, si ce n’est vanter son égaux face aux autres joueurs en ayant le plus gros ver et apparaître dans le classement des dix meilleurs. Ainsi, vous débutez le jeu en étant un ver de terre tout ce qu’il y a de plus modeste. Afin de grossir et d’évoluer, il vous faut pour cela absorber de petites billes de couleurs, des billes qui proviennent des autres vers qui se sont désintégrés. Plus vous en avalez et plus vous grossissez, c’est aussi simple que cela.

Toutefois attention, il ne faut pas que votre tête entre en collision avec un autre ver ou vous vous désintégrerez à votre tour. Avec un peu de pratique et de technique, vous verrez qu’il est rapidement possible de piéger les autres joueurs afin de les désintégrer et récupérer leurs billes de couleurs.

trois touches pour contrôler son ver, c’est tout

Pour y jouer, pas besoin de manettes à 50 boutons, ni même de 30 touches du clavier, uniquement les touche droite et gauche et la flèche avant pour utiliser son boost. Vous pouvez aussi jouer à la souris en la dirigeant à droite et à gauche et en cliquant sur le bouton de gauche pour activer le boost.

Voilà, vous savez tout, vous n’avez plus qu’à essayer de devenir le plus gros ver de tous les temps ou au moins de votre session, mais préparez-vous à y passer du temps, c’est légèrement addictif comme jeu !