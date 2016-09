Quelle texture choisir pour les murs de votre cuisine ?

Lorsque l’été se termine, il est toujours intéressant d’apporter un peu de nouveautés dans son quotidien. Le changement de couleur au niveau des murs s’annonce attractif pour le moral, mais toutes les textures ne conviennent pas.

Choisir une peinture spécifique pour les pièces humides

Certes, les magazines mettent en avant de nombreuses couleurs très sympathiques, mais seront-elles en adéquation avec votre intérieur ? Il est préférable de réfléchir pendant de longues heures sur ce sujet afin de ne pas se tromper. Il sera notamment judicieux de prendre en compte la luminosité de la pièce, si celle-ci est sombre, les tons clairs seront à privilégier. Dans le cas contraire, ce seront les palettes foncées qui auront un intérêt particulier. De plus, la cuisine est une zone spécifique de la maison puisqu’elle est confrontée à la préparation des repas et surtout au gras dû à la cuisson des aliments.

Il est conseillé d’opter pour une peinture acrylique qui est beaucoup moins nocive qu’une version glycéro. Cette dernière est diluée avec du White Spirit, les conséquences sur l’environnement et la santé sont réelles.

Une peinture brillante pour optimiser le nettoyage

Lors de votre achat, même si vous utilisez les aides pour réduire le tarif de peinture, n’oubliez pas de prendre en compte la pièce. Le choix ne sera pas le même pour un salon ou une cuisine, car cette dernière sera confrontée à l’eau et à l’humidité. Il est donc intéressant de sélectionner une référence destinée aux zones humides, la tenue sera beaucoup plus importante tout en optimisant le nettoyage. Une tache faite sur un mur peint avec une version acrylique pourra être effacée avec un simple coup d’éponge. Pour la finition, prenez en compte celle de vos meubles. Si ces derniers sont brillants, préférez une référence mate.

Les versions mates sont avantageuses pour camoufler les défauts

Cela permet de jongler avec les textures en apportant un effet de profondeur. Comme c’est le cas pour la mode, il est judicieux de ne pas se diriger vers un look 100% cuir, rouge… Cela est aussi valable pour le monde du bricolage. Toutefois, les peintures mates sont beaucoup plus intéressantes puisqu’elles masquent véritablement les imperfections des murs, mais le nettoyage sera beaucoup plus complexe. Il ne sera pas rare de découvrir un peu de dépôt sur l’éponge. Avec la peinture brillante, ce problème est balayé, mais, si vous avez quelques aspérités, elles seront immédiatement mises en valeur.