Si la météo n’enregistre pas une grande audience, cette présentatrice l’est complètement et fait rapidement grimper la température au Mexique. Considérée comme une émission ennuyeuse, avec la sublime mannequine Yanet Garcia, la météo a pris une autre tournure au Mexique et même au-delà des frontières. Et cela n’est pas sans aucune raison.

Les atouts très accrocheurs de la présentatrice

Aujourd’hui, tout le Mexique attend la météo avec impatience pour plusieurs et différentes raisons. Cependant, il existe certaines qui sont très palpables et qui ne laissent aucune personne indifférente. La forme voluptueuse, le beau sourire, et le visage radieux aguiche nombre de personne devant la télé mexicaine, précisément au moment de la météo.

Les téléspectateurs, notamment les hommes apprécient le fait de regarder cette nouvelle animatrice télé mexicaine. Grâce à son superbe physique, elle permet de booster ce programme télévisée au Mexique et les téléspectateurs s’intéressent beaucoup plus au beau temps avec le soleil, la pluie et le vent.

Son intelligence et son art oratoire intéresse également les passionnés des prévisions météorologiques à travers le monde. La jeune présentatrice met tout en œuvre pour répondre aux attentes des téléspectateurs en s’habillant très sexy pout fait monter la température dans tout le pays du Mexique.

Une grande côte de popularité sur les réseaux sociaux

Que ce soit sur Instagram, Facebook et Twitter, Yanet Garcia jouit d’une bonne notoriété. Cela permet d’attirer également ses fans mexicains et étrangers à s’intéresser d’avantage à prévisions météorologique à la télé.

Ces derniers suivent exactement toute l’actualité de la jeune mannequine, précisément ses passages à son émission télévisée au Mexique. Étant donné que l’animatrice fait le buzz sur internet, il est tout à fait normal que le Mexique soit totalement impatient de suivre la météo sur leur chaîne préférée.